شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب فريق بيراميدز من حسم أول بطولة دوري فى تاريخ الفريق السماوي، بعد التعادل المثير لكتيبة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مع النادي الأهلي صاحب المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية من لقاءات حسم لقب المسابقة المحلية، ويتوج بيراميدز باللقب حال فوزه بخمس مباريات، دون انتظار نتائج المنافسين على اللقب.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز فى مباراة الجولة الثانية من مباريات حسم الدوري، بهدف لكل فريق، حيث رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة مبتعداً بصدارة جدول الترتيب، ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 40 فى المركز الثاني، ويتبقى لكل فريق 6 مباريات.