شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يبدأ اليوم معسكر الاستعداد لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يدخل منتخب مصر للشباب ، بقيادة أسامة نبيه، معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا للشباب، والتي تنطلق 27 أبريل الجاري في القاهرة، ومن المقرر أن يبدأ الفريق استعداداته بمعسكر مفتوح لمدة 5 أيام قبل أن يتم غلق المعسكر استعدادا للبطولة المؤهلة لكأس العالم.

"مصر على رأس المجموعة الأولى".. إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

وأجريت مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، أمس الأحد، وجاء صاحب الأرض على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.