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الأهلي أمام الزمالك فى ختام الدورة المجمعة الأولى بنهائي دوري سيدات اليد

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الأهلي أمام الزمالك فى ختام الدورة المجمعة الأولى بنهائي دوري سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهد

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 12:30 ص

تقام علي مدار اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الختامية من المجمعة الأولى للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري.

وتشهد جولة اليوم مواجهات بين كل من، الزمالك و الأهلي  الخامسة مساءً، وسبورتنج مع الشمس الثالثة عصراً.

فيما تقام المجمعة الثانية أيام 21,22,23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025 ، و يشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي و الزمالك  علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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