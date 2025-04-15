شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام الزمالك فى ختام الدورة المجمعة الأولى بنهائي دوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام علي مدار اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الختامية من المجمعة الأولى للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري.

وتشهد جولة اليوم مواجهات بين كل من، الزمالك و الأهلي الخامسة مساءً، وسبورتنج مع الشمس الثالثة عصراً.

فيما تقام المجمعة الثانية أيام 21,22,23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025 ، و يشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي و الزمالك علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.