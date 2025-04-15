شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام الزمالك فى ختام الدورة المجمعة الأولى بنهائي دوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهدالثلاثاء، 15 أبريل 2025 12:30 ص
تقام علي مدار اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الختامية من المجمعة الأولى للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري.
وتشهد جولة اليوم مواجهات بين كل من، الزمالك و الأهلي الخامسة مساءً، وسبورتنج مع الشمس الثالثة عصراً.
فيما تقام المجمعة الثانية أيام 21,22,23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025 ، و يشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي و الزمالك علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .
وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.
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