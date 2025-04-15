شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق السيد: يجب أن يساهم أبو ريدة فى تواجد الحكام المصريين بالبطولات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أنه لم يتفاجأ بعدم وجود حكام مصريين في بطولة كأس العالم للأندية باستثناء محمود عاشور الموجودة على تقنية الفيديو خلال البطولة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي لتبعات وجود فيتور بيريرا.

وقال توفيق السيد، في تصريحات تليفزيونية: "هناك تقدير كبير للحكم محمود عاشور من جانب الاتحاد الدولي، وكنت أعلم أنه الوحيد الذي سيكون موجودًا في البطولة، وتحدث معي قبل أسبوعين بتلقيه إيميل يؤكد وجوده في البطولة".

وأضاف: "الاتحاد الدولي اختار طاقم تحكيم جزائريا بالكامل، وأمين عمر حكم رائع ويدير مباريات قوية، وأفضل من معتز الشلماني، ولا بد أن تكون لنا قوة ودور كبير من جانب هاني أبوريدة".

وتابع: "لا بد أن يكون لنا دور في وجود الحكام المصريين بالمحافل الدولية، معتز الشلماني والده موجوده في اتحاد شمال أفريقيا وبالتأكيد يسانده ويدعمه".

واستطرد: "مستوى أمين عمر ومحمد معروف جيد في إدارة المباريات، وفوجئت باستبعاد الحكام المميزين، مثل محمود أبوالرجال وأحمد طلب، لدينا مونديال 2026 لا بد من الاستعداد له جيدًا".

واختتم: "هناك طاقم حكام كامل أيضا من قطر، ومع كامل الاحترام لهم، كان لا بد من اختيار حكام مصريين في تلك البطولة، هاني أبو ريدة شخصية كبيرة ولا بد أن يكون له دور، ويجب أن نستعد بقوة للمونديال المقبل، وكان لا بد أن يكون لنا من مصر حكم ومساعد على الأقل في كأس العالم للأندية".