شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الرحمن: يجب على الأهلى البحث عن مدرب لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عبد الرحمن نجم الأهلى السابق، أن الأهلى مجبر حاليا على إبقاء مارسيل كولر على رأس القيادة الفنية لارتباطه بمباراتى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال عادل عبد الرحمن خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "ضيق الوقت سبب تأخر الأهلى فى قرار رحيل مارسيل كولر، وأنت مجبر على دعمه لأن الفريق داخل على نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، الكل لازم يدعم حاليا الفريق وكولر، كان لابد من رحيل كولر منذ فترة لأن تواجده ناقوس خطر".

وأضاف: "التغيير سيكون قبل كأس العالم للأندية لأن كولر لا يصلح للأهلى، ولكننا مجبرون عليه حاليا، وأتمنى أن يجهز الأهلى مدرب أجنبى من الوقت ليراقب الفريق من الآن ويتابع ويجهز نفسه للدخول على طول مع الفريق ويكون مدربا مصريا درب العديد من الأندية، مثل ربيع ياسين ومحمد يوسف ورضا شحاتة وعماد النحاس وغيرهم".

وتابع: "الأهم من الصفقات أن يكون معك مدرب يستطيع الاستفادة من إمكانيات هذه اللاعبين من أجل تقديم مستويات كبيرة، والمنافسة ستكون صعبة على الفرق فى حال تعاقد الاهلى مع درب أجنبى قويى بدلا من كولر".

واختتم: "بيراميدز أصبح يمتلك جيلا قريبا من الأهلى وقادر على المنافسة معه فى البطولات، والزمالك هو رقم 3 فى ترتيب قدرات اللاعبين".