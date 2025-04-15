شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى: هذا الجيل الأقل فى تاريخ الأهلى.. وبيراميدز والزمالك أعلى كواليتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام مرعى نجم الزمالك السابق، أن الجيل الحالى فى الأهلى هو الأقل فى تاريخ النادى وبيراميدز والزمالك أعلى كواليتى من الأهلى وترتيب الأحمر الثالث فى إمكانيات اللاعبين.

وقال عصام مرعى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "كواليتى لاعبى الأهلى أقل من بيراميدز والزمالك، وهذا الجيل الأقل تاريخيا فى الأهلى، والزمالك راكب عليه ويمتلك لاعبين أفضل من لاعبى الأهلى، مثل حسام عبد المجيد وناصر ماهر وعمر جابر وبنتايج والجزيرى وعبد الله السعيد".

وأضاف: "بيراميدز هو الأقوى والزمالك ثانيا والأهلى ثالثا، وكواليتى بيراميدز أعلى من الأهلى، والزمالك كلاعبين أفضل من الأهلى، وهذا الجيل الحالى للأهلى هو الأقل فى تاريخه".

وتابع: "أحمد مصطفى زيزو كان له ثقل كبير فى الزمالك، ولكن الزمالك بيعدى ولا يقف على أى أحد، وكنت أتمنى أن يستمر فى المشاركة مع الفريق فى مباراة الكونفدرالية، وأعتقد أن الأحداث التى سبقت المباراة أثرت على وجوده".

واستطرد: "من وجهة نظرى أن القرار الصح حاليا هو تجديد عقد البرتغالى جوزيه بيسيرو لمدة 3 مواسم من أجل الحفاظ على الاستقرار الفنى، والوضع الحالى صعب فى الفريق بسبب الأمور المادية وتجديد تعاقد اللاعبين ورحيل البعض".

واختتم: "لو كان القرار بيدى كنت جددت لأحمد مصطفى زيزو بأى ثمن للحفاظ على قوام الفريق، والانتماء انتهى من زمان، والكلمة الآن للأموال والاحتراف".