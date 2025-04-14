شكرا لقرائتكم خبر عن العودة إلى المنتخب تدفع محمد شريف نحو الزمالك فى صفقة مرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب مهاجم منتخب مصر ونادي الخليج السعودي محمد شريف من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة، في خطوة قد تشكل منعطفًا مهمًا في مسيرته الكروية، خاصة في ظل سعيه للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني بعد فترة من الغياب.

ووفقًا لمصادر مقربة من اللاعب، فإن أحد أبرز الدوافع وراء اقتراب شريف من ارتداء القميص الأبيض هو رغبته في استعادة مكانه في قائمة منتخب مصر، خصوصًا أن الفترة الأخيرة شهدت غيابه عن اختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، رغم تألقه اللافت في المواسم الماضية.

وكان الزمالك قد حاول ضم محمد شريف في وقت سابق، لكنه اصطدم برغبة اللاعب في مواصلة مشواره الاحترافي في الدوري السعودي، إلا أن عدم قدرة الزمالك على التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال تلك الفترة، أعاد شريف إلى الواجهة كخيار مثالي لتدعيم الخط الأمامي للفريق.

ويُنظر إلى انضمام محمد شريف للزمالك على أنه فرصة قوية له للعودة إلى دائرة الضوء، خاصة مع احتياج الفريق الأبيض لمهاجم يمتلك خبرات محلية ودولية، وقدرة على التسجيل في المباريات الكبرى.

كما أن تألقه المحتمل في الدوري المصري من جديد، قد يعزز فرصه في كسب ثقة الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

في حال إتمام الصفقة، سيكون محمد شريف إضافة قوية للزمالك، وسيمثل انتقاله خطوة جديدة في مشوار اللاعب نحو استعادة بريقه على المستوى المحلي والدولي.