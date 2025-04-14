شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للجمباز الفنى يستعد لبطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للجمباز الفني، للمشاركة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، المقرر إقامته خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري، وذلك على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وأكدت 20 دولة مشاركتها فى كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات المقرر إقامته خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري، وذلك على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد التسجيل في الموعد المحدد للمشاركة فى البطولة.

وتعد هذه البطولة هي إحدى بطولات سلسلة كأس العالم الأربع التي تقام على مدار العام بإشراف من الاتحاد الدولي للعبة والمؤهلة إلى أولمبياد لوس انجلوس 2028.

ويشارك في منافسات البطولة 20 دولة، هي: "الجزائر – أرمينيا – أذربيجان – بلغاريا – كندا – كرواتيا – قبرص – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – إيطاليا – كازخستان – المغرب – كوريا الشمالية – سلوفينيا – سويسرا – أوكرانيا – أمريكا – أوزبكستان – بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".