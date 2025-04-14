شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مؤقت يقود سموحة أمام الزمالك فى كأس عاصمة مصر الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي سموحة تأجيل إعلان المدرب الجديد الذى سيقود الفريق خلفا للمدرب أحمد سامي، الذى أعلن رحيله عن النادي بعد تعرض سموحة للخسارة فى آخر مباراتين بالدوري آخرها ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.

وقرر المجلس أن يقود جهاز مؤقت مباراة الزمالك الأربعاء المقبل، على أن يعلن بعدها الجهاز الفني الجديد.

وتقرر تصعيد حسين عامر رئيس قطاع الناشئين للجهاز الفني للفريق الأول، والأقرب أن يقود الفريق السكندري فى لقاء الزمالك.

ويحتل سموحة المركز الخامس من مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

ويتولى أحمد سامي قيادة سموحة منذ يناير 2023، وفي هذا الموسم قاد الفريق في 21 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز في 7 فقط منهم مع 12 خسارة وتعادلين.

وأعلن أحمد سامي، المدير الفني السابق لفريق سموحة، عن قراره بالابتعاد عن التدريب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مهمته مع الفريق السكندري، التي استمرت لمدة خمس سنوات.