شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يكتسح مصر المقاصة بثلاثية نظيفة في ثاني مباريات دورة الترقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق مسار FC، أحد أبرز المرشحين للصعود إلى دوري المحترفين، مشواره في دورة الترقي بفوز ثمين على حساب مصر المقاصة، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم فى إطار فعاليات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدورة الترقى.

كان مسار قد تأهل إلى دورة الترقي بعد تصدره مجموعته في دوري القسم الثاني "ب"، محققًا أعلى رصيد نقاط بين الفرق الستة المتأهلة، ما جعله يدخل الدورة كأبرز المرشحين لخطف بطاقة الصعود.

وفي الجولة الأولى فاز مسار على النصر للتعدين بهدف دون رد، ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب مرشحيه.

وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق أسمنت أسيوط الفوز على الأقصر بهدفين مقابل للاشئ ، بينما يلتقى النصر للتعدين والمدينة المنورة غدًا.

وتضم مجموعة مسار في دورة الترقي نخبة من الفرق القوية هي: المدينة المنورة، النصر للتعدين، أسمنت أسيوط، مصر المقاصة، والأقصر، حيث تتنافس 6 فرق على بطاقة التأهل لدوري المحترفين.

ويأمل الجهاز الفني لفريق مسار أن يستمر الفريق في تقديم مستوياته القوية حتى يتحقق حلم الصعود التاريخي لأول مرة، وسط دعم إداري وفني كبير.