شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يشارك فى تدريبات الزمالك بعد تماثله للشفاء من إصابة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة سموحة المقبلة في كأس عاصمة مصر.

وشهدت التقسيمة مشاركة أحمد حمدي لاعب وسط الفريق في إطار تجهيزه للفترة المقبلة بعد تماثله للشفاء من إصابة الرباط الصليبي.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق على منح التعليمات الفنية للاعبين بشكل مستمر خلال التقسيمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.