شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يقسو على مودرن سبورت بسباعية ويقترب من لقب دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق مسار لسيدات كرة القدم نظيره مودرن سبورت بنتيجة 7-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج بلقب الدوري.

وسيطرت لاعبات مسار على مجريات المباراة، ليواصل صدارته للترتيب العام، بعد أن رفع رصيده إلى 67 نقطة، لتفصله نقطة واحدة عن التتويج بلقب الدوري، حيث بات الفارق بينه وبين الأهلي الوصيف برصيد 62 نقطة، عقب فوز الأخير على بيراميدز اليوم برباعية، 5 نقاط، قبل جولتين من النهاية.

بهذا الفوز، يواصل مسار إثبات جدارته باللقب، ويقترب خطوة إضافية نحو حسم البطولة في موسم مثير يشهد منافسة قوية بين الفرق وخاصة الأهلي وصيف المسابقة والزمالك صاحب المركز الثالث.

وفى مباراة أخرى، حقق زد فوزا كبيرا على البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف، ليرفع زد رصيده إلى 38 نقطة فى المركز السابع، ويتوقف رصيد البنك الأهلى عند النقطة 41 فى المركز السادس.

وسقط فريق الكرة النسائية بنادى الزمالك أمام وادى دجلة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة الثانية ببطولة دوري الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 57 نقطة فى المركز الثالث فى ترتيب دورى الكرة النسائية، ليبتعد بالمركز الثالث عن الزمالك الذى توقف رصيده عند 53 نقطة.

وحقق فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى فوزا كبيرا على فريق بيراميدز بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة الثانية ببطولة دوري الكرة النسائية.

جاءت أهداف النادى الأهلى عن طريق منة طارق وميا دارين وحبيبة عصام "هدفين"، ليرفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة فى المركز الثانى، فيما بقى فريق بيراميدز عند النقطة 19 في المركز التاسع.