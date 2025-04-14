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أحمد الجفالى يخوض تدريبات منفردة فى الزمالك تمهيدا للمشاركة مع الفريق

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أحمد الجفالى يخوض تدريبات منفردة فى الزمالك تمهيدا للمشاركة مع الفريق

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 14 أبريل 2025 06:28 م

بدأ أحمد الجفالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  ، خوض تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في كأس عاصمة مصر .

وخاض الجفالي تدريبات منفردة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، والتي تضمنت فقرة تأهيلية بجانب خوض تدريبات منفردة بالكرة في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، في ظل إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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