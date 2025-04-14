شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بيراميدز برباعية نظيفة فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى فوزا كبيرا على بيراميدز بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الاثنين، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة الثانية ببطولة دوري الكرة النسائية.

جاءت أهداف النادى الأهلى عن طريق منة طارق وميا دارين وحبيبة عصام "هدفين"، ليرفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة فى المركز الثانى، فيما بقى فريق بيراميدز عند النقطة 19 في المركز التاسع.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏



حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وسارة كردي.

خط الوسط: لولو نصر وجنى محمود وحبيبة عمر ومنة طارق ومريم عفيفي.

خط الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ مها الدمرداش ورودينا عبد الرسول وهنا عثمان ونور إدريس وأشرقت عادل وحبيبة عصام ومريم خميس وأمل ناصر ونادين محمد.