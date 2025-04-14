شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع محمد شريف والتوقيع وإعلان الصفقة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

توصل مسئولو نادي الزمالك مع محمد شريف لاعب الخليج السعودي لضمه لصفوف الأبيض فى الصيف، خاصة بعد أزمة أحمد مصطفى زيزو.

وقال مصدر بالزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الزمالك قدم عرضا ماليا كبيرا إلى اللاعب للانضمام للفريق خلال الانتقالات الصيفية، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

وقدم الزمالك عرضًا مغريًا للحصول على توقيع محمد شريف وضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشف المصدر أن الزمالك عرض على اللاعب ما يقرب من مليون دولار من أجل الحصول على توقيعه فى ظل الحاجة الماسة لجهوده.

ورفض محمد شريف الرد على مفاوضات الزمالك إلا بعد التأكد من عدم العودة لناديه السابق الأهلى، ورفض السويسرى مارسيل كولر فكرة عودته مرة أخرى، خاصة أنه هو من رحب برحيله للدورى السعودى من بوابة الخليج.