شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهزم السويس بهدف ويقترب من المركز الثالث بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل بلدية المحلة سلسلة نتائجه الجيدة بالفوز خارج ملعبه على راية بهدف دون مقابل، رافعا رصيده إلى 39 نقطة فى المركز التاسع فى افتتاحية الجولة الثلاثين من مسابقة دورى المحترفين ، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

وفى إطار مباريات نفس الجولة، تعادل لافيينا مع سبورتنج سلبيا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 26 نقطة، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 23 نقطة ومازالوا في المركز الأخير.

كما استطاع أسوان من تحقيق فوز غالى وثمين على منتخب السويس بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع ، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 25 نقطة ويزداد موقفهم سوءا في جدول الترتيب ، في الوقت الذى تعادل فيه بروكسى مع ديروط سلبيا.