شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يهزم الزمالك بهدف نظيف فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق الكرة النسائية بنادى الزمالك أمام وادى دجلة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة الثانية ببطولة دوري الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 57 نقطة فى المركز الثالث فى ترتيب دورى الكرة النسائية، ليبتعد بالمركز الثالث عن الزمالك الذى توقف رصيده عند 53 نقطة.

وحقق فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى فوزا كبيرا على فريق بيراميدز بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة الثانية ببطولة دوري الكرة النسائية.

جاءت أهداف النادى الأهلى عن طريق منة طارق وميا دارين وحبيبة عصام "هدفين"، ليرفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة فى المركز الثانى، فيما بقى فريق بيراميدز عند النقطة 19 في المركز التاسع.