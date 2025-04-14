شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور يمثل التحكيم المصرى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الحكم الدولى محمود عاشور ممثلا عن التحكيم المصرى في بطولة كأس العالم للأندية كحكم لتقنية الفيديو.



تقام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في يونيو ويوليو المقبلين، بمشاركة 32 ناديًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي النسخة الافتتاحية من البطولة.



تلقى الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبات مباشرة من عددٍ من الحكام بتعديل اللائحة المالية الخاصة بالبدلات، وذلك مع ختام المعسكر الفني والتطبيقي لحكام دوري القسم الأول، والذي أقيم داخل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 5 إلى 10 أبريل الجاري.

وجاءت المطالبات خلال جلسات النقاش التى أعقبت البرنامج التدريبي المكثف، حيث أعرب عدد من الحكام المشاركين عن رغبتهم فى تحسين المقابل المالي للمباريات، بما يتناسب مع الجهد المبذول والمستوى الاحترافي المطلوب منهم، خاصة مع تطور طبيعة المباريات وزيادة ضغوط العمل في ظل الاعتماد المتزايد على تقنية الفيديو (VAR).