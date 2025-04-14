شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد القندوسى من دائرة ترشيحاته بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

خرج أحمد القندوسى ، لاعب فريق سيراميكا، من حسابات مسئولى الزمالك وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في الساق وخضع على إثرها لعملية جراحية.

وجاءت إصابة القندوسى لتخرجه من دائرة المرشحين لدعم صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الزمالك كان يدرس ضم اللاعب ضمن دائرة المرشحين للانضمام للفريق الأبيض، حيث تم عرضه عن طريق أحد وكلاء اللاعبين على الزمالك للدخول في مفاوضات لضمه لصفوف الفريق، وكان ضمن المرشحين للدخول في مفاوضات رسمية معه ، إلا أن الإصابة جعلته يخرج من حسابات الزمالك.

وكان معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا قال فى تصريحات تليفزيونية، «الزمالك لم يطلب التعاقد مع أحمد قندوسي بشكل رسمي، نمتلك العديد من العروض للاعب أحمد قندوسي، منها العربي وهناك آخر أوروبي».

ويغادر الجزائري أحمد القندوسي، لاعب وسط فريق سيراميكا، المستشفى اليوم، الاثنين، بعد خضوعه لجراحة ناجحة، بعدما أثبت الأشعة التي خضع لها اللاعب فور وصوله إلى المستشفى في وقت سابق معاناة القندوسى من إصابة بكسر في الساق.

وسقط أحمد القندوسي متأثرا بإصابته بكسر في الساق إثر تدخل قوي من ياسين الملاح لاعب فاركو، استحق عليه الحصول على الكارت الأحمر، وخرج على إثرها في سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لإجراء الأشعة لمعرفة حجم الإصابة، و التي تم تشخيصها كسر في الساق، و خضع على إثرها للجراحة.