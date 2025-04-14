شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الزمالك فى المجمعة الأولى لنهائي دوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي سبورتنج على الزمالك بنتيجة 29-28 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجمعة الأولى للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد، المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري.

وتختتم المجمعة الأولى غدا، الثلاثاء، بمواجهتي سبورتنج مع الشمس، والزمالك مع الأهلي.

فيما تقام المجمعة الثانية أيام 21 و 22 و23 إبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025، ويشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي والزمالك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وحصل الأهلي مؤخرا على لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.