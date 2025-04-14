شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد يحدد موعد جلسته مع الزمالك لتمديد التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

حدد محمد السيد لاعب فريق الزمالك موعد الجلسة المقرر أن يعقدها مع مسئولى النادى لتجديد عقده مع الفريق، بعد أنباء تلقيه عروضا من أندية أخرى.

وتعقد الجلسة بين النادى واللاعب بعد بطولة أمم أفريقيا للشباب، التي ستقام في مصر وتنتهى 18 مايو المقبل، على أن يكون والد اللاعب متواجدا، خاصة أن اللاعب رفض عقد أي جلسة في غياب والده، والذى يتواجد حاليا فى السعودية.

وقرر مسئولو الزمالك نزول محمد السيد لاعب الفريق للتدريب في قطاع الناشئين بعد أزمة تجديد عقده مع النادي، وتأتى هذه الخطوة بالتزامن مع أنباء توقيع اللاعب للنادي الأهلي.

كما قرر مسئولو ملف الكرة بنادى الزمالك إخراج محمد السيد عن جروب "الواتس آب" الخاص بلاعبى الفريق الكروي الأول كخطوة منهم، للضغط على اللاعب لتجديد عقده مع الأبيض، وإسدال الستار على هذا الملف.

من جانبه ، كشف مصدر مُقرّب من اللاعب أنه لا يرفض التجديد للزمالك، موضحاً أن نجم الزمالك الصاعد لم يوقع للأهلي كما تردد، وليس لديه مانع من التجديد للقلعة البيضاء لكنه ينتظر فقط عودته من المشاركة مع منتخب الشباب في بطولة أمم أفريقيا

