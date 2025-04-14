شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى جنوب أفريقيا الثلاثاء بدلا من الأربعاء بسبب أزمة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

استقر النادى الاهلى على السفر لجنوب أفريقيا غداً، الثلاثاء، بدلاً من الأربعاء، لحل أزمة عدم وجود طائرة خاصة يُسافربها الفريق الأربعاء المقبل، لخوض مباراة صن داونز، بعدما باءت محاولات إدارة النادي، خلال الساعات الماضية، لإيجاد "طائرة خاصة" للقيام بهذه الرحلة بالفشل، بعدما أكدت أكثر من شركة طيران لإدارة النادي عدم وجود طائرة خاصة تستطيع القيام بهذه الرحلة فى الموعد الذي حدده الأهلي.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى توفير كل سُبل الراحة للفريق من خلال السفر بطائرة خاصة من أجل تحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، لتسهيل مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة المقرر له السابعة مساء 25 أبريل.

ويرفض الأهلي فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا عبر خطوط الطيران العادية لأنها الرحلة ستكون شاقة وطويلة للغاية، الأمر الذي سيؤثر على تركيز الفريق في المباراة، لاسيما في ظل الضغوط الأخيرة التي يعاني منها الفريق بعد التعادل مع بيراميدز أمس بهدف لمثله في الدوري.

وحدد الاتحاد الأفريقى الكاف فى الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.