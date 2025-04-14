7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الاثنين، 14 - 4 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يبحث السير الذاتية لمدربين أجانب لخلافة كولر قبل مونديال الأندية، والزمالك يرصد ميزانية ضخمة لتدعيم فريق الكرة بعد رحيل زيزو.

الأهلي يبحث السير الذاتية لمدربين أجانب لخلافة كولر قبل مونديال الأندية

بدأ مسئولو النادي الأهلي بحث السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر وخلافة السويسري مارسيل كولر قبل نهاية الموسم الحالي، استعدادا لقيادة الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما شهدت الفترة الماضية تراجع أداء ونتائج الفريق الأحمر تحت قيادة المدرب السويسري وأخرها لقاء بيراميدز في الدوري الذي إنتهى بالتعادل 1-1 وقدم فيه الأحمر مستوى باهت للغاية.

الزمالك يرصد ميزانية ضخمة لتدعيم فريق الكرة بعد رحيل زيزو

رصد محبو نادي الزمالك ، من رجال الأعمال، ميزانية ضخمة لإبرام تعاقدات على أعلى مستوى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق الكروى الأول، بعد رحيل أحمد مصطفى زيزو ، وتوقيعه للأهلي فى صفقة انتقال حر، حيث تتعامل إدارة الزمالك ومحبوه مع الأمر فى الوقت الحالي على أنه تحدٍ كبير، ويرغبون فى تدعيم الفريق بصفقات سوبر من أجل إرضاء الجماهير الغاضبة من طريقة رحيل زيزو.

اتحاد الكرة يُجهز حفل تكريم لمنتخب الناشئين بعد التأهل لكأس العالم

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة حفل تكريم لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما بعد التأهل لكأس العالم في قطر نوفمبر المقبل، خاصة أن هذا الإنجاز لم يتحقق منذ 28 عاما.

اختبار طبى يحسم موقف عمر جابر من مباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر

يخضع عمر جابر الظهير الأيمن للزمالك لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة سموحة، حيث غاب اللاعب عن لقاء الحرس بسبب معاناته من إصابة بشد من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة ستيلينبوش.

بيراميدز يتسلم اليوم تأشيرات لاعبيه الأجانب لجنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو

يتسلم نادى بيراميدز ، اليوم الاثنين، تأشيرات لاعبيه الأجانب وجهازه الفنى استعداداً للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أحمد سامى يقترب من الدورى الليبى بعد رحيله عن سموحة

رحل أحمد سامي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، وذلك عقب فسخ التعاقد مع الموج الأزرق بالتراضي، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

مباراتا صن داونز الفرصة الأخيرة لاستمرار كولر في الأهلي

أجل مسئولو النادي الأهلي حسم مصير السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق حتى الانتهاء من مباراتي صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتحديد موقفه من الاستمرار في قيادة الفريق الأحمر أو فسخ العقد بين الطرفين والبحث عن مدير فني جديد.