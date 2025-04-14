شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز فى دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة بيراميدز، التي تقام اليوم الإثنين على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وسارة كردي.

خط الوسط: لولو نصر وجنى محمود وحبيبة عمر ومنة طارق ومريم عفيفي.

خط الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ مها الدمرداش ورودينا عبد الرسول وهنا عثمان ونور إدريس وأشرقت عادل وحبيبة عصام ومريم خميس وأمل ناصر ونادين محمد.