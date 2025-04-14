شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح باب التصويت للجمهور لاختيار أفضل لاعب فى شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

فتح نادى الزمالك باب التصويت لجائزة لاعب الشهر، والمقرر أن يقوم الجمهور بالتصويت لاختيار اللاعب المفضل لديها خلال شهر مارس.

ونشرت صفحة الزمالك الرسمية عبر فيس بوك، "جائزة لاعب شهر مارس من هو الشهر؟".

وحقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما، الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

سجل هدفى الزمالك عبد الله السعيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 89 سجل ناصر منسى الهدف الثانى، ليرفع الفارس الأبيض رصيده لـ 38 نقطة، فى المركز الثالث، ويقلص الفارق مع الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة.