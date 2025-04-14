شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلي فى مصير مارسيل كولر بعد تعادل بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

لا صوت يعلو داخل جدران القلعة الحمراء، فى الوقت الحالي، فوق صوت مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد ارتفاع الأصوات المطالبة برحيله عقب التعادل الأخير مع بيراميدز فى الجولة الثانية من مباريات حسم الدوري، وابتعاد المارد الأحمر بنسبة كبيرة عن المنافسة على اللقب الذي يحمله فى آخر نسختين.

س: ما سبب التفكير فى رحيل مارسيل كولر عن الأهلي؟ ج:ارتفعت الأصوات المطالبة برحيل السويسري مارسيل كولر عن الأهلي الفترة الأخيرة، في ظل تراجع نتائج ومستوى الفريق الأحمر، والذي استهل الموسم الجاري بخسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، قبل أن يصعد الفريق بصعوبة من دور المجموعات إلى ربع نهائي دوري الأبطال، ولم يقدم الأحمر المستوى المعهود فى البطولات، حيث ابتعد بنسبة كبيرة من صراع المنافسة على الدوري مع بيراميدز بعد التعادل الأخير مع السماوي بهدف لمثله، ليحتفظ بيراميدز بمقدمة الجدول بفارق 4 نقاط عن الأهلي، وفي حال الفوز بـ5 لقاءات فقط يمكن للسماوي حسم اللقب دون انتظار نتائج منافسيه. س: ماذا قدم مارسيل كولر مع الأهلي؟ ج:خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 157 مباراة، فاز فى 108 لقاءات وتعادل فى 31 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 305 هدف وتلقت شباكهم 122 هدفا من بينها ثلاثة أهداف اعتبارية، وخرج بشباك نظيفة فى 87 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

س: ما هو موقف الأهلي من رحيل المدرب السويسري؟ ج:قرر مسؤولو النادي الأهلي تأجيل رحيل المدرب السويسري في الوقت الحال، وفي ذات الوقت، بدأ مسئولو النادي بحث السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر وخلافة مارسيل كولر قبل نهاية الموسم الحالي، استعدادا لقيادة الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما شهدت الفترة الماضية تراجع أداء ونتائج الفريق الأحمر تحت قيادة المدرب السويسري وأخرها لقاء بيراميدز في الدوري الذي إنتهى بالتعادل 1-1 وقدم فيه الأحمر مستوى باهت للغاية. س: لماذا يؤجل الأهلي رحيل مارسيل كولر حتى كأس العالم للأندية؟ ج:أجل مسؤولو الأهلي قرار تغيير الجهاز الفني للفريق رغم تراجع المستوى والنتائج، نظراً لارتباط الفريق الأحمر بمباراتين مصيرتين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مع صن داونز الجنوب أفريقي، حيث تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 أبريل. س: ما حقيقة اقتراب يورجن كلوب من تدريب الأهلي؟ ج:أكد الإعلامى سيف زاهر أن مصير السويسرى مارسيل كولر مع الأهلى أصبح غامضا، وهناك أصوات داخل الأهلى تنادى بضرورة رحيله، وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1، "موقف كولر أصبح غامضا، فى ظل الأداء المتراجع للأهلى، وهناك من ينادى برحيله قبل كأس العالم للأندية، والألمانى يورجن كلوب تواجد فى مصر لارتباطه بإعلانات لإحدى الشركات التسويقية، فبدأ الحديث عن فكرة الاستعانة بيورجن كلوب فى كأس العالم للأندية، وعرض الأمور عليه أن يقود الأهلى خلال بطولة كأس العالم المقبلة".