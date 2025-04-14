شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يختتم امتحانات دبلومة التدريب الأفريقية A4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحت رعاية هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، وعلاء نبيل المدير الفني، وجمال محمد على مدير ادارة المدربين، امتحانات دبلومة التدريب الأفريقية A4، التي ينظمها الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الاتحاد المصري.

وأشرف على ختام الدورة الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، حيث خضع 25 مدربًا لاختبارات مكثفة، بعد إتمامهم خمس كورسات تدريبية امتدت على مدار ستة أشهر، بواقع إجمالي 280 ساعة تدريبية، شملت 48 ساعة لكل كورس، إلى جانب الساعات التطبيقية داخل الأندية.

بدأت الدورة في 13 أكتوبر 2024، واختتمت فعالياتها في 14 أبريل 2025، واحتوت الامتحانات على جانب عملي استمر لمدة ثلاثة أيام داخل الملعب، بحضور 25 لاعبًا من نادي حدائق الأهرام، نفذ خلالها المدربون اختباراتهم العملية.

أما الامتحانات النظرية فقد تنوعت بين تحليل طرق اللعب، الخطط الفنية، قوانين كرة القدم، والجوانب البدنية، مستعينين بالرسوم التوضيحية والشرح المفصل. كما تضمنت الامتحانات النظرية في العلوم المرتبطة مواضيع متعددة، شملت الإدارة الرياضية، المنشطات، الذكاء الاصطناعي، الإعداد النفسي، التغذية، الإصابات، وقانون اللعبة.

واشتملت التقييمات أيضًا على امتحانات شفوية، وتقديم مشروع تدريبي متكامل من كل مدرب، بالإضافة إلى تقييم الفاعلية والمشاركة طوال فترة الدورة.

وأشرف على إدارة الامتحانات لجنة ثلاثية ضمت جمال محمد علي، وعبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي، وفتحي نصير. بينما تولى منسق الدورات إيهاب الجندي، إعداد شيك الكنترول ورصد الدرجات بشكل مباشر واحترافي.

يأتي هذا الحدث في إطار جهود الاتحاد المصري لتأهيل المدربين والارتقاء بمستوى التدريب الفني بما يواكب المعايير القارية والدولية.