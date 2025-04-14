شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس جيولوجي.. من هو دحان بيدا حكم مباراة الأهلي وصن داونز بدوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

حدد الاتحاد الأفريقى الكاف الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

أما مباراة الإياب التى تقام فى القاهرة، فاختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

وكان الموريتاني دحان بيده هو حكم مباراة الذهاب بين الأهلى والهلال السودانى فى ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، ولكن قرر الكاف تغييره بسبب مشاركة الهلال في الدوري الموريتاني، وأدار اللقاء الحاجي أليو محمد من تشاد.

ويبلغ الموريتاني دحان بيدا من العمر 33 عاما، وتخرج فى جامعة ليل الفرنسية عام 2014، ويعمل مهندسا جيولوجيا، وبدأ مشواره التحكيمي عام 2013 في فرنسا، وفي 2015 انتقل إلى التحكيم فى موريتانيا حتى دخوله القائمة الدولية عام 2018.