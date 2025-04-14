شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحفز لاعبيه بمكافآت ضخمة لتخطي عقبة صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

رصد مسئولو النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم للتأهل لنهائى دوري أبطال أفريقيا وتخطى عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، ليسجل المارد الأحمر إنجازاً تاريخياً بالتتويج باللقب الأفريقى للموسم الثالث على التوالى.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز، وتقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 أبريل.

وسيخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، بينما مباراة العودة ستقام في القاهرة.

ويحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة سلبية اليوم، الاثنين، قبل أن يستأنف تدريباته الجماعية غدا، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، من أجل الاستعداد بكل قوة لمباراته القادمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتويا الجنوب أفريقية.

ويخوض الأهلي لقاءه الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فاركو بالناشئين، مساء الخميس المقبل فى مباراة لا تؤثر على موقفه في المجموعة.

وودع الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بعد تعرضه لهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة، ليبقى بلا نقاط في المركز الأخير.