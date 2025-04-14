شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي وحكام الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يسافر فريق الأهلي الأربعاء المقبل إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ويخوض الأهلي لقاءه الأخير فى بطولة كأس عاصمة مصر أمام فاركو بالناشئين، الخميس المقبل، فى مباراة لا تؤثر على موقفه فى المجموعة.

وودع الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بعد تعرضه لهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش فى المجموعة الثالثة، ليبقى بلا نقاط فى المركز الأخير.

موعد مباراة الذهاب والاياب بين الاهلى وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقى الكاف فى الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

طاقم حكام مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

واختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.