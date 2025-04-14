شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحذر الأندية بالحرمان من البطولات المحلية والقارية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل إتحاد الكرة خطابا رسميا لأندية القسمين الأول والثاني، يطالبها بسرعة استيفاء الشروط والمعايير المذكورة فى لائحة تراخيص الأندية المحترفة، خاصة المعيار المالي.

وجاء في مضمون الخطاب، الذي أرسله اتحاد الكرة للأندية أمس الأحد، "يجب على النادي المتقدم أن يثبت أنه لا توجد مستحقات مالية مقررة عليه (مرتبطة بكرة القدم بناديكم)، سواء مستحقة لأندية أخرى أو لاعبين أو عاملين بالنادي أو للاتحاد المصري لكرة القدم أو الكاف حتى 31 /3/ 2025، وفقا للائحة تراخيص الأندية وفي حالة وجود مديونيات مستحقة قبل هذا التاريخ فيجب على ناديكم الموقر تسويتها وذلك في موعد أقصاه 31 / 5 / 2025 وفقا للائحة تراخيص الأندية".

علما بأنه في حال في حالة عدم استيفاء تلك المتطلبات سيؤدي ذلك إلى عدم منح الرخصة وبالتالي عدم المشاركة في البطولة المحلية أو القارية للموسم القادم 2025 - 2026

وجاء في الخطاب أنه “تستكمل دراسة وإصدار الترخيص بسداد رسم وقدره 10 آلاف جنيه مصري، بخزينة اتحاد الكرة أو تحويل بنكي يرفق بالطلب من قبل كل نادٍ عند التقديم للحصول على رخصة الأندية هذا الموسم”.



