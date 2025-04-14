شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات من الزمالك لاحتواء أزمة ماهر وبيسيرو.. واللاعب يطلب المشاركة فى مركزه والان مع تفاصيل الخبر

يجرى مسئولو نادى الزمالك العديد من المحاولات لاحتواء الأزمة التى نشبت خلال الساعات الماضية بين ناصر ماهر لاعب الفريق والبرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى، والتى تم على إثرها استبعاد اللاعب من مباراة حرس الحدود بالدوري.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى تقريب وجهات النظر بين ناصر ماهر وبيسيرو، خاصة أن اللاعب أحد العناصر الأساسية فى صفوف القلعة البيضاء، وتجرى محاولات لاعتذار اللاعب لمدربه وإسدال الستار على هذه الأزمة.

وشرح ناصر ماهر للمقربين منه فى الزمالك أسباب الأزمة وخروجه من معسكر مباراة حرس الحدود، مؤكداً لهم أنه لم يتطاول فى حق الجهاز الفني، ولكن سبب حزنه تغيير مركزه باستمرار مع الفريق، كما أن هناك لاعبين يشاركون فى مركزه وهو ما تحفظ عليه اللاعب وطلب المشاركة في مركزه، فى الوقت الذى يكتفى فيه المدرب بتواجده على مقاعد البدلاء.

ودارت مشادة بين ناصر ماهر وبيسيرو ليلة مباراة حرس الحدود عندما علم اللاعب بعدم مشاركته أساسياً فى المباراة، رغم أن من يتواجد فى التشكيل الأساسي ويلعب فى مركز ناصر ماهر ليس مكانه الأساسي فاضطر المدرب إلى استبعاده.

وقرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إيقاف ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، مع تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقات اللاعب بسبب ما بدر منه قبل لقاء حرس الحدود اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة .