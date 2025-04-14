شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي بيراميدز وأورلاندو فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يحل بيراميدز ضيفًا على أورلاندو بايرتس السبت المقبل، على ملعب سوكر سيتي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي الذهاب والإياب وحكم موقعة بيراميدز وأورلاندو فى نصف نهائى الأبطال

وحدد الاتحاد الأفريقى "كاف" فى السادسة مساء السبت المقبل موعدًا لمباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى مع بيراميدز فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا على ملعب سوكر سيتى في مدينة جوهانسبرج، وتُقام مباراة الإياب باستاد الدفاع الجوى فى التاسعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وأورلاندو فى ذهاب نصف نهائى دوري الابطال

ويدير المباراة طاقم حكام من بوروندي بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا، ويعاونه السنغالي نوها بانجورا المساعد الأول، وإيريك أورليتش من بنين المساعد الثاني، والسنغالي أدالبيرت ضيوف المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، فيليب موكوشي من ليسوتو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام تيتوس كواميني من ناميبيا، والمنسق الإعلامي بوريتي مباثا من جنوب أفريقيا.

والمنسق الأمني ديكسون أوكيلو من أوغندا، وحكم الفار عبسى سي من السنغال، ومساعد حكم الفار جبريل كامارا من السنغال، ومساعد المنسق العام توليبو جيلين من مالاوي، وميلودي ديوىلوبو مدير البث التليفزيوني من جنوب أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا



يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويتسلح بيراميدز بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم إبراهيم عادل والكونغولي فيستون ماييلي ورمضان صبحي والنيجيري صديق إيجولا.

‎ويعول بيراميدز على قدرات مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش من أجل استكمال رحلته بدوري الأبطال إلى أبعد نقطة ممكنة.

وتخطت القيمة التسويقية للفريق مبلغ 19 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ليصبح ثاني أعلى فرق القارة السمراء من ناحية القيمة التسويقية.

ونجح بيراميدز في تحقيق أول لقب في تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 4 مرات للنهائي بجانب احتلال وصافة الدوري المصري خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة في 3 نسخ متتالية.