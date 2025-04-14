شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم فيديو من كواليس قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك عبر منصة "إكس".

وعلق حساب اتحاد الكرة، "أهلًا بكم في اتحاد الكرة.. أهلًا بكم في مصر.. كواليس قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها بلادنا خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو المقبل".

وأجريت أمس، الأحد، قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، وجاء صاحب الأرض على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات زامبيا، وسيراليون، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.