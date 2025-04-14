شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يعلن رسميا مواعيد مباريات ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حدد الاتحاد الأفريقى الكاف فى الثالثة مساء السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وحدد الاتحاد الأفريقى "كاف" الساعة السادسة مساء السبت المقبل موعدًا لـ مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى مع بيراميدز فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد الدفاع الجوى فى التاسعة مساء الجمعة 25 أبريل.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الذهاب - السبت 19 أبريل



صنداونز × الأهلي (3 عصرا)

أورلاندو × بيراميدز (6 مساء)



الإياب - الجمعة 25 أبريل

الأهلي × صنداونز (7 مساء)

بيراميدز × أورلاندو (9 مساء)

القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباريات نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.