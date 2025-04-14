شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أبطال الأولمبياد الخاص احتفالا بإنجازهم فى الألعاب العالمية تورين 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت احتفالية كبيرة لتكريم أبطال الأولمبياد الخاص المصري الذين رفعوا اسم مصر عاليا خلال مشاركتهم في الألعاب العالمية الشتوية – تورين 2025، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والمسؤولين والداعمين للأولمبياد الخاص.

حضر التكريم المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، واللواء السيد شفيق الأمين العام للأولمبياد الخاص المصري، والفنان الكبير حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة لبرامج النشاط الطلابي وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب أفراد البعثة المصرية المشاركة في الالعاب.

من جهته أعرب المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، عن سعادته بالإنجازات التي حققتها البرامج الوطنية للاولمبياد الخاص بأقليم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة عدد من الدول من المنطقة من أصل 100 دولة حول العالم، ونجح لاعبوا تلك الدول فى حصد 50 ميدالية مؤكدًا أن "هؤلاء الأبطال يمثلون نموذجًا حقيقيًا للإرادة والتحدي، ويثبتون للعالم يومًا بعد يوم أن الإعاقة لا تعني العجز، بل تعني مزيدًا من الإصرار والتميز .

‏‎ووجه عبد الوهاب الشكر لكل الشركاء في وزارات التضامن الإجتماعي والشباب والرياضة والقطاع الخاص لأيمانهم برسالة الأولمبياد الخاص، ومساهمتهم الفاعلة في تحقيق هذا النجاح الإقليمي الكبير

من جهته، أكد الوزير المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري أن النجاح الذي تحقق في دورة تورين هو ثمرة عمل دؤوب وتعاون مشترك بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم اللاعبين من ذوي الهمم ، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو "خطوة جديدة نحو مزيد من النجاحات المستقبلية.

وأكد المهندس هاني محمود أن‎ مصر هذا العام في شاركت في ثلاثة رياضات من الرياضات الشتوية، منها التزلج الألبي و تزلج اختراق الضاحية وهي المرة الأولى التي تخوض فيها مصر هذه المسابقات. وبرغم التحديات، نجح ابطال البعثة المصرية في تحقيق إنجاز غير مسبوق، بحصد 3 ميداليات متنوعة بالاضافة الي مراكز متقدمة عالميا ، في إنجاز تاريخي أفتخر به جميعا لاول مشاركة لمصر في تلك الرياضات.

يذكر أن ابطال الاولمبياد الخاص المصري استطاعوا تحقيق انجازات في تلك الالعاب حيث حقق اللاعب محمد النقاش الميدالية الذهبية في سباق 100 متر رجال لتزلج اختراق الضاحية بينما حصلت اللاعبة رضوى أبو سريع على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر سيدات لتزلج اختراق الضاحية ، فضلا عن تحقيق انطوان سعد الميدالية البرونزية في سباق التزلج المتعرج علي الثلج ليرتفع إجمالي الميداليات إلى ثلاث ميداليات.

بينما حقق منتخب الجري علي الثلج مراكز متقدمة في اولي تقسيمات المسابقات حيث حقق اللاعب محمود اليهواشي المركز الخامس والمركز السادس بينما حققت ايمان الشافعي مركزين السادس ، بينما حقق فريق التزلج علي الثلج مراكز متقدمة حيث حققت اللاعبة نورهان عثمان مركزين الخامس والسابع بينما حقق انطوان مركز سادس بالاضافة الي الميدالية البرونزية ، وحقق رضوى ابوسريع مركز رابع بالاضافة الي الميدالية البرونزية ، بينما حقق محمد النقاش الميدالية الذهبية.