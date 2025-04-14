شكرا لقرائتكم خبر عن "شيف خاص" يرافق بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يسافر الشيف الخاص ببعثة النادي الأهلي مع البعثة المتوجهة لجنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز، للإشراف على البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين، وإعداد الوجبات قبل المباراة المرتقبة.

ويعقد الدكتور أحمد رمضان، أخصائي التغذية بفريق الأهلي ، جلسة خاصة يومياً مع الشيف محمد فرحات للاتفاق على البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين.

ويراعي أخصائي التغذية في النادي الأهلي البرنامج الغذائي ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في جنوب أفريقيا؛ لذا يتم التركيز على العناصر التي تعوض فقد الأملاح، ويتم أيضا التركيز على النشويات والبروتين.

ويحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة سلبية اليوم الاثنين، قبل أن يستأنف تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش، من أجل الاستعداد بكل قوة لمباراته القادمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتويا الجنوب أفريقية.

ويخوض الأهلي لقاءه الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فاركو بالناشئين، مساء الخميس المقبل فى مباراة لا تؤثر على موقفه في المجموعة.

وودع الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بعد تعرضه لهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة، ليبقى بلا نقاط في المركز الأخير.

يلتقي الأهلي مع صن داونز، حيث تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 أبريل.

وسيخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، بينما مباراة العودة ستقام في القاهرة.