شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء كوبيون للإشراف الفني على منتخبات الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل اتحاد الملاكمة المصري، برئاسة الدكتور مجدي اللوزى ، لاتفاق مع اثنين من خبراء الملاكمة الكوبيين، أحدهما له سيرة ذاتية كبيرة، لتولي القيادة والإشراف الفنى على المنتخبات الوطنية استعداد للتخطيط لأولمبياد الشباب والكبار.

وأكد الدكتور مجدي اللوزي أن سيتم توقيع العقود رسمياً عقب وصولهم إلى مصر بداية الشهر القادم تمهيدا لتولي المسئولية رسميا.

وأضاف أن هناك خطة مبدئية ستناقش معهم لوضع التصورات المبدئية لتطوير الملاكمة المصرية علي الصعيد الشباب والكبار.

وأوضح أن دورهم لن يقتصر على المنتخبات الوطنية فقط بس أيضا سيكون لهم الإشراف الفني على مشروع الموهبة للملاكمة لاثقال خبرات اللاعبين وتطوير منهم أيضا.

وأشار رئيس اتحاد الملاكمة إلى أنه تلقي وعداً من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعم هؤلاء الخبراء مادياً.

واختتم الدكتور مجدي اللوزي تصريحاته بأنه حاليا سيتم الانتهاء من بطولتين الجمهورية 2008 و 2009 للذكور لانتهاء من اختيارات قوام المنتخبات القومية للشباب.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة الزيمباوبية كيرستي كوفنتري، قد أعلنت إدراج لعبة الملاكمة رسميا بمنافساتها داخل البرنامج الأوليمبي لتعود واحدة من أقدم واعرق الألعاب للاولمبياد بعد تعليقها مؤقتا.

وأرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطابا إلى الاتحادات الوطنية التى انضمت لصفوف الاتحاد العالمي للملاكمة جدول منافسات الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة لوس أنجلوس 2028، والتي تضمني تعديل في بعض الأوزان بعد إعطاء الإشراف رسميا لاتحاد العالمي للملاكمة.