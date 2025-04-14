شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة ينظم ترحالاً جماهيرياً لمؤازرة الفريق أمام إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، تنظيم ترحال جماهيري إلى القاهرة لمؤازرة الفريق الأول فى مواجهته المرتقبة أمام نادي إنبي، والمقرر إقامتها الثلاثاء 29 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة القادمة من الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق غزل المحلة قد حقق الفوزعلى سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد المحلة ضمن الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وأحرز هدف فريق غزل المحلة الوحيد التونسى محمد رمضان بن حموده في الدقيقة 35 عقب مراوغة جيدة للمدافع مصطفى ميدو أنهاها بتسديدة قوية لتسكن شباك الهانى سليمان حارس مرمى فريق سموحه.

وارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 20 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية "المنافسة على الهبوط" لبطولة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد سموحه عند نفس عدد النقاط في المركز الخامس.