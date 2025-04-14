شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلم تأشيرات سفر أشرف بن شرقى وداري وجراديشار لجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تسلم مسئولو الاهلى تأشيرة سفر ثلاثى الفريق "أشرف بن شرقي وأشرف داري، والسلوفيني جراديشار" لجنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز، وهي الأزمة التي استحوذت على اهتمام ومجهود مسئولى القلعة الحمراء على مدار اليومين الماضيين.

وكادت هذه الأزمة تتسبب فى إبعاد الثلاثي أشرف داري وأشرف بن شرقي وجراديشار عن رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال، قبل أن تنجح الجهود الأهلاوية في إنهاء الأزمة.

ويسافر الأهلي الأربعاء المقبل إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز يوم 19 أبريل الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسيُعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي غداً الثلاثاء قائمة الفريق التي ستسافر إلى جنوب أفريقيا، وستشهد بنسبة كبيرة للغاية غياب المغربي يحيى عطية الله بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز في الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة سلبية اليوم الاثنين، قبل أن يستأنف تدريباته الجماعية غدا، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، من أجل الاستعداد بكل قوة لمباراته القادمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتويا الجنوب أفريقية.

ويخوض الأهلي لقاءه الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فاركو بالناشئين، مساء الخميس المقبل فى مباراة لا تؤثر على موقفه في المجموعة.

وودع الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بعد تعرضه لهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة، ليبقى بلا نقاط في المركز الأخير.

يلتقي الأهلي مع صن داونز، حيث تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 أبريل.

وسيخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، بينما مباراة العودة ستقام في القاهرة.