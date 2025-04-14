شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلم تقريراً نمساوياً عن تطورات حالة رضا سليم والان مع تفاصيل الخبر

تسلم النادي الأهلي من الخبير النمساوي الذي أجرى عملية جراحية للمغربي رضا سليم لاعب الفريق تقريراً طبياً شاملاً عن حالة اللاعب، بعد الجراحة التى أجراها فى غضروف الركبة، يتضمن فترة الغياب المتوقعة والبرنامج التأهيلي الذي سيخضع له خلال الفترة المقبلة للتعافي من الإصابة .

ويرغب الأهلي في الوقوف على جميع تفاصيل جراحة رضا سليم وموقفه من العودة لتدريبات الفريق ومستقبله مع القلعة الحمراء، في ظل هذه الإصابة التي تبدو صعبة، خاصة بعدما انتظر اللاعب قرابة الستة أسابيع حتى يُجري العملية الجراحية بسبب صعوبة استخراج تأشيرة السفر من ناحية، وارتباطات الخبير النمساوي الكثيرة التى تسببت فى تأجيل سفر اللاعب عدة مرات من ناحية أخرى.

وتعرض رضا سليم للإصابة في غضروف الركبة خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري التي أقيمت 22 ديسمبر الماضي باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي فاز فيها الأهلي 6-1، لكن اللاعب أجرى عملية جراحية ناجحة في النمسا يوم 18 فبراير الماضي.

ويدرس الاهلى التقرير الطبى الخاص بحالة رضا سليم لتحديد مستقبل اللاعب المغربي مع الأهلي، خاصة بعدما تم رفع اسمه من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة من أجل قيد أحد الأجانب بدلاً منه.

يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة سلبية اليوم الاثنين، قبل أن يستأنف تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش، من أجل الاستعداد بكل قوة لمباراته القادمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتويا الجنوب أفريقية.

ويخوض الأهلي لقاءه الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فاركو بالناشئين، مساء الخميس المقبل فى مباراة لا تؤثر على موقفه في المجموعة.

وودع الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بعد تعرضه لهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة، ليبقى بلا نقاط في المركز الأخير.

يلتقي الأهلي مع صن داونز، حيث تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 أبريل.

وسيخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، بينما مباراة العودة ستقام في القاهرة.