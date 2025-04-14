شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أصبح ملف تجديد عقد عبد الله السعيد ، لاعب فريق الزمالك ، من الملفات المهمة عل طاولة مجلس الإدارة، وذلك فى ظل الطلبات التي أخطر بها اللاعب مسئولى النادى لتجديد عقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم، فى الوقت الذى طالب فيه بتأجيل ملف التفاوض معه لحين الانتهاء من باقى الملفات داخل القلعة البيضاء.

ويرغب عبد الله السعيد فى الحصول على 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى منحة تعاقد لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين، بحيث يحصل على 25 مليوناً فى الموسم الواحد، على أن يكون الموسم الثانى اختيارياً للاعب، يتم تفعيله بموافقة الطرفين، كما طلب السعيد الانتظار لحين التأكد من حفاظ الزمالك على قوامه الأساسى ما يدفعه للبقاء واستكمال مسيرته مع الفارس الأبيض من أجل مواصلة المنافسة على البطولات، أو الموافقة على أي من العروض التي تلقاها الفترة الأخيرة.

ولم يعقد مسئولو الزمالك جلسات رسمية مع عبد الله السعيد للحديث عن تجديد عقده مع الفريق، كما لم يناقش مسئولو الزمالك أي بند يخص التفاصيل المالية التي طلبها اللاعب، مقابل مناقشة بند الصفقات المقرر التعاقد معها، ليطمئن اللاعب على مصيره مع الفريق، حيث أكد مسئولو الزمالك لعبد الله السعيد أنه سيتم التعاقد مع صفقات كبيرة، وأسماء قوية لتدعيم صفوف الفريق في الصيف.

وأحرز عبد الله السعيد الهدف رقم 134 في رصيده ببنك الدورى عبر مشواره الذى يمتد لـ19 عاما على التوالي استطاع فيها اللاعب إحراز العديد من الأهداف الحاسمة مع أندية الإسماعيلى والأهلى وبيراميدز وأخيرا الزمالك.