شكرا لقرائتكم خبر عن شروق فؤاد: تغلبنا على التحديات فى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

أبدت شروق فؤاد، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، سعادتها بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

وقالت "شروق" فى تصريحات صحفية، "بطولة هذا الموسم كانت الأصعب فى مشواري، واجهنا خلالها جميع الفرق المرشحة للتتويج، وكان طريق الزمالك هو الأصعب، لكننا تمكّنا من التغلب على كل التحديات".

وأضافت، "سعيدة جدًا بحصولي على جائزة أفضل صانعة ألعاب، وهذه الجائزة هي نتاج تعب وجهد جماعي من الفريق بالكامل".

واختتمت تصريحها قائلة، "أُهدي لقب البطولة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وجماهير الزمالك العظيمة التي كانت داعمًا حقيقيًا لنا طوال مشوار البطولة، والقادم سيكون أفضل بإذن الله".