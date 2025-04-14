شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ضد الزمالك.. ناصر منسى يشعل صراع الهدافين فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

سجل ناصر منسى لاعب فريق الزمالك الهدف الثانى لفريقه في مرمى حرس الحدود فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدورى المصرى، ليرفع رصيده من الأهداف الى 9 أهداف خلال الموسم.

وجاء هدف ناصر منسى ليشعل صراع الهدافين في الدورى، حيث تساوى في الأهداف مع إمام عاشور وأسامة فيصل، ووصل منسى إلى قمة الهدافين بجانب أسامة فيصل لاعب البنك الأهلى وعاشور لاعب الأهلى.

وحقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما، الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

سجل هدفى الزمالك عبد الله السعيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 89 سجل ناصر منسى الهدف الثانى، ليرفع الفارس الأبيض رصيده لـ 38 نقطة، فى المركز الثالث، ويقلص الفارق مع الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة.

جدول ترتيب هدافى الدورى كالتالى..



1- ناصر منسى 9 أهداف

2- إمام عاشور 9 أهداف

3- أسامة فيصل 9 أهداف

4- محمد على بن حمودة 8 أهداف

5- عمرو ناصر 7 أهداف

6- شادى حسين 7 أهداف

7- صلاح محسن 7 أهداف

8- مصطفى فتحى 6 أهداف

9- محمود عبد الحفيظ 6 أهداف

10- ياو أنور 6 أهداف.