شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر أبريل الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد تقدمه إلى قمة التصنيف خلال الأسبوع قبل الماضي عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا.

فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ18.



تصنيف الرجال

تصنيف الرجال:

1- مصطفى عسل

2ـ علي فرج

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ جويل ميكين

6ـ طارق مؤمن

7ـ كريم عبد الجواد

8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

9ـ مازن هشام

10- الإنجليزي مروان الشوربجي

تصنيف السيدات:



تصنيف السيدات

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ أمينة عرفي

6ـ البلجيكية تيني جليس

7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

8ـ روان العربي

9- اليابانية ساتومي واتنبي.

10ـ الأمريكية أماندا صبحي