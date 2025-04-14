شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسي يغادر المستشفى اليوم بعد إجراء جراحة ناجحة فى الساق والان مع تفاصيل الخبر

يغادر الجزائري أحمد القندوسي، لاعب وسط فريق سيراميكا، المستشفى اليوم، الاثنين، بعد خضوعه لجراحة ناجحة، بعدما أثبت الأشعة التي خضع لها اللاعب فور وصوله إلى المستشفى في وقت سابق معاناة القندوسى من إصابة بكسر في الساق.

وسقط أحمد القندوسي متأثرا بإصابته بكسر في الساق إثر تدخل قوي من ياسين الملاح لاعب فاركو، استحق عليه الحصول على الكارت الأحمر، وخرج على إثرها في سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لإجراء الأشعة لمعرفة حجم الإصابة.

وفاز فريق سيراميكا على فاركو بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

من جانبه، حرص ياسين الملاح لاعب فاركو، والذي تسبب في إصابة الجزائري أحمد القندوسي لاعب سيراميكا، وكسر ساقه، على زيارته بالمستشفى للاطمئنان عليه، والاعتذار عن الواقعة التي تسببت في تعرضه لتلك الإصابة القوية بمباراة الفريقين في الدوري.

وحرص محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو عل مرافقة زميله ياسين الملاح خلال زيارة القندوسي، وتقديم الاعتذار للاعب على ما حدث في مباراة الفريقين السبت الماضي.

وقدم ياسين الملاح اعتذارًا لأحمد القندوسي بسبب ما تسبب له في اللاعب الجزائري وتمنى له الشفاء سريعا والعودة إلى الملاعب، قبل أن يتقبل الأخيراعتذاره، ويؤكد له أن ما حدث قضاء وقدر وأنه متقبل قضاء الله بصدر رحب.