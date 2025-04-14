شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائيات الدورى الأفريقي للسلة بعد صعود الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى رجال في التأهل إلى نهائيات الدورى الأفريقي للأندية، وذلك بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز بجميع المباريات التي خاضاها خلال البطولة، والتي وصلت إلى 6 مباريات.

وجاء مشوار الاتحاد في البطولة بالفوز على كل من الفتح الرباطي بنتيجة 71-60، ستاد مالي بنتيجة 72-69، ريفرز هوبرز النيجيري بنتيجة 100-80، ستاد مالي بنتيجة 91-68 في الجولة الرابعة، ريفرز هوبرز بالجولة الخامسة بنتيجة 94-77، ثم على الفتح الرباطي 98- 74.

وتقام نهائيات الدورى الإفريقى للسلة BAL ، يوم 6 يونيو المقبل بجنوب أفريقيا، والتي يسعى الفريق من خلالها إلى استعادة أمجاده في أفريقيا، حيث سبق وحقق اللقب الأفريقي عام 1987 ، ليكون اللقب الثانى الأفريقي لزعيم الثغر.

وينص نظام البطولة على تأهل الفريق صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين في المركز الثالث.

وضمت قائمة الفريق بالبطولة كلا من: على أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد ابو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، كايل فيناليس، دينج دينج، ماجوك دينج، جورج كينج، ماتونج مارويل.