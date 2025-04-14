شكرا لقرائتكم خبر عن "هاتريك" بابا بادجي فى شباك بتروجت يرفع حظوظ السنغالي للاستمرار مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت حظوظ السنغالي بابا بادجي للاستمرار مع النادي المصري الفترة المقبلة، بعدما كان أقرب اللاعبين للرحيل عن الفريق البورسعيدي بعد انتهاء الموسم الجاري، وذلك بعد "الهاتريك" الذي سجله فى شباك بتروجت، خلال مباراة الأمس التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات حسم بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز المصري بأربعة أهداف نظيفة.

وانضم بابا بادجي إلى المصري فى موسم الانتقالات الصيفية أغسطس 2024، ومنذ انضمامه إلى الفريق البورسعيدي، شارك السنغالي فى 12 مباراة مع المصري سجل خلالها 3 أهداف فقط، والتي كانت فى شباك بتروجت.

من جانبه، طلب مجلس إدارة النادي المصري من التونسي أنيس بوجلبان ، المدير الفني للفريق، تجهيز تقرير شامل عن أجانب الفريق ورفعه إلى الإدارة خلال الأيام المقبلة، لحسم مصيرهم مع الفريق قبل نهاية الموسم الجاري.

ويضم النادي المصري 7 لاعبين أجانب، من بينهم ثنائي تحت السن، وهم: البنيني سامادو أتدجيكو، النيجيري جون إيبوكا، الجزائري عبد الرحيم دغموم، التونسي فخر الدين بن يوسف، الغاني ليتسويل أمانونكا، السنغالي بابا بادجي، الغيني أمادو باه.