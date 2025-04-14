شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم 7 لاعبين مع دخول الدوري مرحلة الحسم.. الشيبي وعادل وعاشور الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

دخل ماراثون الدوري مراحله الأخيرة من المنافسة على حسم اللقب في نسخة استثنائية، وكشفت المباريات السابقة عن تألق عدد كبير من النجوم بفرق المجموعة الأولى التي تتنافس على اللقب، وهي بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.

محمد الشيبي وإبراهيم عادل

لا يختلف اثنان على المستوى المتميز الذي قدمه ثنائي بيراميدز، المغربي محمد الشيبي وإبراهيم عادل نجم المنتخب الوطني، خاصة فى الموسم الجاري، حيث شكل الثنائي أهم العوامل المؤثرة في انتصارات بيراميدز بمختلف البطولات، وشكلا ترمومتر لأداء السماوي، وشارك إبراهيم عادل مع بيراميدز في 27 مباراة بالموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع مثلها، بينما شارك محمد الشيبي مع بيراميدز في 31 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 8.

الشيبي

إبراهيم عادل

إمام عاشور وجراديشار

يقدم إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، واحداً من مواسمه المميزة مع الفريق الأحمر، خاصة بعدما شارك مع القلعة الحمراء خلال الموسم الجاري في 29 مباراة، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 5 أخرى لزملائه، ليكون واحداً من أهم الركائز الأساسية المؤثرة في فاعلية الهجوم الأهلاوي، كما قدم السلوفيني نيجيك جراديشار، أوراق اعتماده سريعاً في قيادة هجوم النادي الأهلي، بعد انضمامه إلى الفريق في الميركاتو الشتوي يناير الماضي، حيث شارك مع المارد الأحمر في 11 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 5 أخرى لزملائه.

عاشور

جراديشار

محمود بنتايج وحسام عبد المجيد

قدم المغربي محمود بنتايج ظهير أيسر نادي الزمالك، أوراق اعتماده سريعاً لجماهير القلعة البيضاء، وهو ما جعل مسؤولو النادي الأبيض يبادرون بتفعيل بند شراء اللاعب ليستمر مع الفريق لـ 3 مواسم مقبلة، خوفاً من تلقيه عروضاً مغرية، وشارك بنتايج مع الزمالك في 25 مباراة مع الزمالك في الموسم الجاري، سجل خلالهم هدفين وصنع 3 أخرى، وفي القلعة البيضاء أيضاً يقدم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأبيض واحداً من أفضل مواسمه بعدما ثبت أقدامه في الدفاع ليشارك في 34 مباراة بالموسم الجاري، كما نجح أيضاً في تسجيل هدف وصناعة آخر.

بنتايج

أسامة فيصل

أسامة فيصل

في واحد من أفضل مواسمه، نجح أسامة فيصل في تثبيت أقدامه بالتشكيل الأساسي للبنك الأهلي، بعدما شارك مع فريقه في 19 مباراة، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفاً لزملائه، كما ثبت أقدامه في اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وشارك 9 مباريات دولية.