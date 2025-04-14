شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج تستضيف بطولة كأس مصر لكرة الهدف للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين ، برئاسة الدكتور أحمد عوين، لتنظيم بطولة كأس مصر بمدينة سوهاج خلال الفترة من 17 حتى 20 أبريل تحت رعاية اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

من جانبه قال عوين إن مجلس الإدارة كان قد وعد الجمعية العمومية قبل بداية الدورة الانتخابية الحالية بإقامة وتنظيم نشاط فى منطقة الصعيد، مؤكدا أن إقامة البطولة في مدينة سوهاج تعد المرة الأولى للاتحاد فى ظل الخطة التي وضعها المجلس على إقامة الأنشطة بمحافظات صعيد مصر.

وأضاف رئيس الاتحاد أن البطولة ستشهد مشاركة 14 فريقا من الأندية المقيدة داخل الاتحاد، مشددا على أن عدد الأندية المشاركة في البطولة غير مسبوق في بطولات كأس مصر.

وجه عوين الشكر لمسئولى محافظة سوهاج على الجهود المضنية لإقامة البطولة خاصة أن الأندية سوف تشارك في المنافسات على نفقة المحافظة من خلال الإقامة والإعاشة والانتقالات الكاملة من خلال التنسيق مع محمد أبو العجب مدير مكتب ذو الإعاقة بالمحافظة.